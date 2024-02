Carolina Fileppo entra al Rotary di Biella

Lunedì scorso il Rotary Club di Biella ha accolto Carolina Fileppo come nuovo membro e ha ospitato la visita del Governatore del Distretto Roberto Lucarelli. La nuova socia è stata presentata da Michele Ferrerati Ferrarone. Nata a Torino nel 1994 ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Scientifico A. Avogadro di Biella.

Successivamente, si è laureata a pieni voti in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, sede di Biella. Ha poi ottenuto la Laurea Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione, con una tesi sulla strategia e la pianificazione del passaggio generazionale nelle imprese familiari, prendendo come caso di studio la Beretta Armi SpA. Dal 2023 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, lavorando come Dottore Commercialista presso lo "Studio Associato Fileppo", che rappresenta la quarta generazione della sua famiglia.

Parallelamente agli studi, Carolina ha intrapreso una carriera sportiva nella pallavolo, raggiungendo la massima categoria nazionale come palleggiatore della Pallavolo Ornavasso. Successivamente, ha dedicato la sua attenzione al beach volley, facendo parte del ranking nazionale con la società Beach Volley Novara e militando tra le prime venti coppie italiane per quattro anni. Oltre allo sport, Carolina ha diverse passioni, come il tennis, le passeggiate in montagna e lo sci alpinismo. Inoltre, è donatrice di sangue presso Avis e donatrice di midollo osseo presso Admo. Durante gli anni universitari è stata socia e tesoriera di BIYoung, un'associazione giovanile che promuove iniziative ed eventi per i giovani di Biella. Nel Rotaract Club Biella è stata ammessa nell'anno sociale 2014-2015 e ha ricoperto diverse cariche, tra cui consigliere, tesoriere e segretario.

Ha partecipato anche al RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) durante l'anno sociale 2016-2017. Nel suo mandato come presidente del Rotaract Club di Biella nel 2019-2020 Carolina ha ricevuto un attestato con distinzione in oro dal Presidente del Rotary International Mark Daniel Maloney per i risultati ottenuti nonostante la pandemia da COVID-19. Durante il suo mandato il club ha partecipato per la prima volta al Global Grant, contribuendo all'acquisto di una colonna laparoscopica in 4K. Dopo la lettura del suo curriculum, il Presidente Marcolongo ha sottolineato l'importanza di appartenere al Rotary, i suoi scopi e valori. Il Governatore ha celebrato la cerimonia di ammissione e un caloroso applauso da parte dei soci ha ufficialmente dato il benvenuto a Carolina nella famiglia del Rotary Biella.