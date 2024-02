140 ragazzi ambasciatori della donazione del sangue con "Fluire nel Futuro"

"Fluire nel Futuro" è il progetto che sta coinvolgendo più di 140 giovani delle scuole superiori biellesi, trasformandoli in ambasciatori della cittadinanza attiva e della donazione del sangue.

Iniziato a ottobre e destinato a concludersi a febbraio, "Fluire nel Futuro" vede la partecipazione della Scuola Big Picture Learning Italia - Scuola HNK, del Liceo A. Avogadro di Biella e dell'IIC Bona classe servizio sociosanitario di Valdilana e Biella-Pavignano.

Ideato da Alberto Pernici referente scuole per Avis, sotto la guida di avis biella e la cooperativa Tantintenti, il progetto mira a far crescere la consapevolezza sulla necessità cruciale della donazione del sangue in un contesto sociale in continua evoluzione.

Nei tre incontri curati con dedizione dalla pedagogista Francesca Guelpa, gli studenti apprendono i fondamenti della cittadinanza e imparano che il loro dono non è solo biologico ma porta speranza e vita anche a chi combatte per la salute.