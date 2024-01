Regione, l'assessore Chiorino in visita all'Asilo di Cavaglià

"L'asilo nido Alfonso Tua di Cavaglià è un'eccellenza del territorio biellese. Un luogo in cui i bambini crescono in ambienti sereni e sani, grazie all'aiuto delle educatrici e con il sostegno della Fondazione. Complimenti al sindaco Mosè Brizi e al presidente dell'asilo, Guido Cabrio, per la collaborazione che porta a costruire una realtà come questa. La Regione continua a supportare concretamente gli asili: crediamo nei servizi educativi e quelli dedicati alla famiglia. A questo proposito anche la legge Chiorino va nella direzione di supportare i servizi educativi integrati che sono finalizzati al benessere dei bambini e a supportare le famiglie cercando così di contrastare la denatalità e sostenere l’occupazione femminile. Promuovere e garantire una buona educazione dei bambini significa investire nel futuro della Nazione”. Lo dichiara l'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino, in visita questa mattina all'asilo nido Alfonso Tua di Cavaglià.