A Mongrando nutrito interesse per la conferenza sulle tematiche ambientali

Nella serata di giovedì 25 gennaio, Mongrando ha ospitato la conferenza “l’Uomo, l’Ambiente e i Rifiuti”. Alla presenza delle autorità (il sindaco Antonio Filoni assieme all’assessore alla Cultura Luisa Nasso) e di un pubblico interessato, tre relatori si sono alternati su importanti e attuali tematiche ambientali: Alessandro Argentero, perito industriale e auditor interno di sistemi di gestione ambientale ISO14001:2015 ha trattato l’argomento dei rifiuti e delle legislazioni vigenti.

Ettore Macchieraldo, fondatore di Coltiviviamo e di Semi di Serra, vicepresidente di Movimento Lento, ha fatto conoscere ai presenti il progetto “Metromontagna, un progetto per riabilitare l’Italia”. Infine, la dott.ssa Savina Fariello, laureata in tecniche della prevenzione, è intervenuta, come portavoce del Movimento Valledora, raccontando la situazione ambientale della Valledora. L'evento è terminato con le numerose domande da parte del pubblico sui temi trattati.