Biella, in crescita l'attività dell'unità di Senologia dell’Ospedale

L’unità di Senologia dell’Ospedale di Biella, diretta da Massimiliano Bortolini, nel 2023 ha registrato un aumento dell’attività. Si tratta di un risultato che deriva dalla qualità del percorso assistenziale offerto alle pazienti e che riflette il rapporto di fiducia creatosi non solo con le donne biellesi ma anche provenienti da fuori provincia. Il Dott. Bortolini è in servizio presso il presidio biellese da giugno 2021 e in questi anni ha collaborato attivamente con le strutture aziendali che fanno parte del percorso senologico e con il territorio.

L’incremento riguarda non solo il numero di donne che lo scorso anno si sono complessivamente rivolte al Centro Accoglienza CAS dell’ASL BI (in tutto 294), ma anche le pazienti operate dalla Brest Unit del nostro ospedale: sono state 281 a fronte delle 242 dell’anno precedente, con un saldo positivo del 13,8%.Il dato più rilevante è quello relativo alle neoplasie mammarie maligne che ha segnato una crescita di oltre il 20%, con 199 interventi rispetto ai 157 eseguiti nel 2022.La Breast Unit dell’Ospedale di Biella è impegnata anche sul fronte della ricerca e recentemente ha anche aderito ad uno Studio dell’Università di Basilea con lo scopo di dimostrare come un trattamento meno invasivo dei linfonodi dell’ascella in donne malate di tumore al seno, offra risultati analoghi all’asportazione totale.

“Entrare in un network nazionale e internazionale di specialisti del settore aumenta il prestigio della nostra équipe e garantisce alle donne soluzioni innovative e sempre aggiornate” – ha commentato Massimiliano Bortolini, medico dello Staff della SC Chirurgia Generale e Responsabile della Breast Unit – “Questi risultati sono frutto di un grande lavoro di tutto il personale della Breast Unit – continua Bortolini – disponiamo infatti di uno staff multidisciplinare che comprende professionalità differenti, provenienti da diversi ambiti tra cui Medicina Nucleare, Radiologia, Radioterapia, Chirurgia e Oncologia. L’Ospedale di Biella ha tutte le caratteristiche e le risorse per seguire ad altissimo livello e a 360 gradi le pazienti affette da tumore alla mammella”.

“Si svolgono incontri trasversali ogni settimana, per aggiornarsi sui pazienti e impostare terapia e percorsi di supporto, per garantire a ogni donna con diagnosi di tumore mammario un piano terapeutico altamente personalizzato, che tenga conto delle peculiarità di ogni caso clinico. – ha affermato Francesco Leone, Direttore del Dipartimento di Oncologia e della S.C. Oncologia ASL BI. – Nonostante si parli spesso in modo generico di “tumore al seno”, in verità ci si riferisce ad una gamma variegata di patologie con caratteristiche differenti e che devono quindi essere trattate con approcci diversi. La chemioterapia resta il trattamento più utilizzato ma è stata gradualmente affiancata da una serie di approcci innovativi più mirati, che permettono di trattare in modo più mirato il tumore, limitando contestualmente gli effetti collaterali. Mi riferisco principalmente alla cosiddetta “terapia bersaglio” e all’immunoterapia.”