Obiettivo Sabato: le meraviglie della Balma attraverso la storia degli scalpellini.

Nella pittoresca zona delle cave della Balma, nei pressi della strada per Rialmosso, si nasconde un tesoro storico poco conosciuto: imponenti muri a secco che hanno sostenuto le strade utilizzate per il trasporto del materiale estratto dalle cave. In una suggestiva escursione di obiettivo Sabato, il gruppo fotografico biellese ha avuto l'opportunità di scoprire questi affascinanti manufatti e la loro connessione con la storia locale. La guida ha condotto i partecipanti lungo un sentiero che ha colto la loro attenzione per l’imponenza delle antiche mura.

Lo scatto

Gli imponenti muri a secco non sono solo testimoni silenziosi del passato dedito all’estrazione di materie prime, ma sono diventati un monumento a cielo aperto, sottolineando l'incredibile maestria dei lavoratori che li hanno creati. La prospettiva ottenuta con l'obiettivo grandangolare ha permesso di catturare una porzione di questi muri, integrando anche la presenza di persone per evidenziarne le dimensioni e la grandezza.

I parametri

Fotocamera Nikon D750 Obiettivo Nikon 24-120;

Tempo di scatto 1/60; Diaframma f4; Zoom 24 mm; ISO 200.