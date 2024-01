Regione Piemonte sui disturbi della nutrizione: Icardi presenta il progetto.

«Con deliberazione del 15 luglio 2022, la Giunta ha recepito l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sull'Allegato tecnico per la definizione di criteri, modalità e linee di intervento per l'utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e ha approvato gli indirizzi per l'attuazione, in coerenza con il disposto della L. R. 10/2022.

Il progetto attuativo di quanto previsto dalla citata normativa, presentato dalla Regione Piemonte al Ministero della Salute, è stato valutato positivamente da quest’ultimo, grazie al costante impegno sia della Direzione Sanità, sia delle Aziende Sanitarie e degli operatori coinvolti nel progetto medesimo».

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all’interrogazione consiliare sul finanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

«Per quanto sopra – continua l’assessore Icardi -, ribadendo l’importanza dell’argomento, è impegno dell’Assessorato alla Sanità, in pieno accordo con altre Regioni, interloquire con il Ministero della Salute al fine di risolvere le criticità sull’intero territorio nazionale, a tutela e beneficio dei pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione».