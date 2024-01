Sportclubby, l'app del biellese De Amici acquisita da Playtomic: l'applicazione globale per chi pratica sport da racchetta VIDEO

“Oggi, con gioia, condivido un nuovo capitolo: l'acquisizione di Sportclubby da parte di Playtomic, la principale applicazione globale per gli appassionati di sport da racchetta”. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi, Stefano De Amici, cpo e founder (assieme a Biagio Bartoli) di Sportclubby, la piattaforma digitale che coniuga lo sport con il benessere fisico e offre la possibilità di portare a conoscenza tutte le attività sportive (anche quelle cosiddette minori) e rendere accessibili quei centri sportivi a chi vuole usufruirne.

Un progetto già descritto lo scorso ottobre ai microfoni di Newsbiella.it, in occasione dell'edizione 2023 di BiDigital, l'appuntamento dedicato ad imprenditori, lavoratori e curiosi digitali sul mondo dell'innovazione, allestito negli spazi del Lanificio Maurizio Sella. Nel corso della giornata, De Amici (originario di Biella ma trapiantato da anni a Torino) aveva condiviso le sue impressioni sulla rassegna e delineato gli aspetti principali della sua applicazione.

Ora, si apre un nuovo capitolo della sua creatura, come sottolineato in un post sui propri canali social: “In questi ultimi 7 anni, da quando è nata l'idea di Sportclubby insieme a Biagio su un foglio di carta, abbiamo attraversato un percorso ricco di sfide e successi – si legge - Tra alti e bassi, ricerche di capitali, pitch a ripetizione, periodi di crisi e l'impatto della pandemia, siamo riusciti a plasmare una delle piattaforme più belle e utilizzate nel mondo dello sport. Con oltre 1.5 milioni di utenti che hanno praticato sport oltre 30 milioni di volte in più di 1000 club dislocati in tutta Italia. Abbiamo raggiunto questi risultati facendo tutto perfettamente? No, abbiamo commesso molti errori, ma la nostra abilità nell’individuarli in fretta e di trovare soluzioni innovative ha fatto la differenza, trasformando le sfide in opportunità di apprendimento”.

“Senza la collaborazione con il mio socio e amico Biagio Bartoli, tutto ciò non sarebbe stato possibile – prosegue - La nostra tenacia e le innumerevoli discussioni, sempre focalizzate sul risultato senza mai degenerare in litigi, sono state uno stimolo ed un supporto per entrambi, spingendoci a non arrenderci neanche nei momenti più difficili. Vorrei poter menzionare tutte le persone che fanno parte della famiglia Sportclubby o che hanno contribuito, anche in modo minimo, in questi anni. Ciascuno di loro è stato un ingranaggio fondamentale per il nostro successo! E una menzione speciale a Wyland e I3P per il supporto in tutti questi anni alla nostra startup! Ora puntiamo a vincere competizioni sempre più grandi”.