Acqua Lauretana sul red carpet di Wine in Venice

Ci sarà anche acqua Lauretana a Venezia all’evento, unico nel suo genere, dedicato all’eccellenza enologica. La Serenissima aprirà le porte di alcuni dei suoi luoghi più prestigiosi e simbolici, come la Scuola Grande della Misericordia, per celebrare l’eccellenza enologica.

Dopo una giornata di apertura che vedrà la premiazione delle migliori cantine selezionate dalla giuria, nei giorni successivi verranno discussi tre temi importanti per il Wine e per tutto il settore beverage, quali innovazione, etica e sostenibilità. Degustazioni, presentazioni, momenti di confronto, che avranno luogo dal 20 al 23 gennaio 2024, saranno sempre accompagnati dall’acqua più leggera d’Europa, che idraterà i partecipanti di Wine Venice all’insegna dell’eccellenza e del Made in Italy.