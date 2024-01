Candelo, il grazie del sindaco Gelone: “Don Attilio sei stato costruttore di pace ed esempio per tutti”

Domenica scorsa la comunità di Candelo si è data appuntamento per salutare don Attilio, dopo oltre 20 anni di servizio parrocchiale.

Anche il sindaco Paolo Gelone ha voluto condividere alcune parole di ringraziamento: “Caro don Attilio, abbiamo avuto il privilegio di aver vissuto il tuo ministero nelle nostre parrocchie per 21 anni! Sembra ieri…In questo tempo ci hai insegnato l’importanza delle relazioni tra le persone, delle relazioni vere, autentiche che arricchiscono chi le costruisce e chi le sperimenta e che si alimentano attraverso gesti semplici, come quello di un grazie. Ed il grazie di questa comunità è sincero. Don Attilio, sei stato costruttore di pace, prezioso esempio per tutta la comunità, guida spirituale dei nostri giovani. Amorevole è stata la tua dedizione nei confronti degli ultimi di questa comunità: gli anziani, gli ammalati, i poveri che hanno trovato in te una porta sempre aperta. Grazie a te diverse opere resteranno a futura memoria in questa comunità: il salone oratorio di San Pietro, il restauro dell’organo e della balconata, del quadro della discesa dello Spirito Santo in collaborazione con il circolo parrocchiale di San Lorenzo, il Restauro del quadro della Confraternita, del pulpito, della cappella di santa Marta e del coro nella chiesa di S. Maria Maggiore”.

E aggiunge: “Ci mancherai don Attilio. Ci mancherà il modo in cui sai dare risposta ad ogni nostro affanno; ci mancherà il tuo disarmante sorriso, la brillantezza dei tuoi occhi, vero specchio della tua anima; ci mancherà il tuo modo di far sentire importanti, e mai inadeguati, gli ultimi; ci mancherà la tua coerenza, insegnamento ed esempio efficace per tutti. Mancherai ma resterai per sempre nei nostri cuori. A nome di tutta l’amministrazione comunale e della Comunità di candelo, ti manifesto tutta la nostra stima ed il nostro affetto”.