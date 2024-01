Don Attilio ai saluti, domenica sarà l'ultima messa a Candelo dopo oltre 20 anni

La comunità di Candelo si è data appuntamento alla chiesa di San Lorenzo per salutare don Attilio Barbera, parroco del paese da oltre 20 anni.

Nato a Cerrione nell'aprile del 1942, 81 anni, don Attilio è stato ordinato sacerdote nell'estate del 1968 e ha guidato le parrocchie di Sandigliano, Vigliano Biellese, Mosso Santa Maria e, infine, Candelo. “Sono ovviamente dispiaciuto ma vado via contento e sereno, è stata una bella esperienza – racconta ai taccuini di Newsbiella.it – I ricordi sono davvero tanti e per lo più positivi. Ringrazio tutti i collaboratori che si sono succeduti in questi anni, i fedeli, i catechisti e gli animatori dei centri estivi”.

La parrocchia di Candelo verrà temporaneamente guidata da don Angelo Nardi, in attesa della nomina del nuovo parroco. “Io, invece, mi ritirerò a Magnonevolo nella mia casa paterna – confida don Attilio – Sarò a disposizione delle parrocchie situate nella pianura biellese”.

L'arrivederci del paese avrà luogo domenica 14 gennaio prima con la Santa Messa delle 10.30 poi con il pranzo condiviso delle 12 nell'oratorio di San Pietro. Nel pomeriggio, alle 15, breve spettacolo teatrale con festeggiamenti finali.