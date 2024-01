A Cossato verrà presentato il progetto “Seminare peR-ACCOGLIERE: una rete di solidarietà per il territorio”

A Cossato verrà presentato il progetto “Seminare peR-ACCOGLIERE: una rete di solidarietà per il territorio”. Il progetto è stato ideato e promosso dal Comune, in partnership con le associazioni del territorio: Associazione Terra Promessa, l’Associazione La Speranza l’Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Assunta, l’Associazione Auser Cossato e con la collaborazione del Centro Territoriale per il Volontariato ETS di Biella e del C.I.S.S.A.B.O -Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale.

Il progetto muove sulla linea primaria di promozione di un'agricoltura sostenibile, finalizzata all'integrazione, all'accoglienza e all'inclusione socio lavorativa che parte dalla terra e diventa welfare comunitario sviluppando un processo virtuoso di inclusione per i più fragili. L’idea è quella di inserire questa attività di agricoltura sociale, sviluppata sugli orti solidali del Comune di Cossato dall’Associazione Terra Promessa come tassello fondamentale di una nuova e strutturata rete di solidarietà capace di attivare una catena di supporto alimentare, che si inizia a formare con la produzione dei freschi dell'orto e che poi, integrata con prodotti di prima necessità , va a comporre pacchi alimentari che vengono distribuiti attraverso l’attività di volontariato delle diverse Associazioni partner di progetto, tutte già riferimento sul territorio per azioni di supporto delle diverse fragilità.

Il piano ha trovato il riconoscimento e il sostegno economico della Regione Piemonte, e verrà ora definito con sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Cossato, e tutti i partner di progetto. L'incontro, che vedrà la presenza dell’assessore regionale Chiara Caucino, del sindaco Enrico Moggio e di tutti i partner di progetto si terrà venerdì, alle 10, nella Sala Eventi Giuliana Pizzaguerra.