Gufo reale investito a Fondotoce, salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento di una squadra di vigili del fuoco del Comando di Verbania sulla pista ciclabile che collega Verbania a Fondoce.

La squadra è stata chiamata per la presenza di un grosso rapace in evidente difficoltà a spiccare il volo. Giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono presi cura dell'animale e lo hanno messo in sicurezza in attesa dell'arrivo della polizia provinciale, che ha provveduto a trasportarlo da un veterinario specializzato in animali selvatici.

Il rapace, un gufo reale maschio del peso di circa due chilogrammi, ha probabilmente riportato traumi da investimento.