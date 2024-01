Giovane cade nelle acque gelide della Dora e viene trascinato dalla corrente

E' caduto nella Dora poco prima di mezzanotte all'altezza del campus Einaudi ed è stato portato via dalla corrente. Però, è riuscito a mettersi in salvo e a raggiungere la riva all'altezza del ponte Rossini, nonostante l'acqua gelida e il freddo della temperatura esterna. A soccorrere il giovane è stata la polizia.

Tutto è cominciato poco prima della mezzanotte di domenica, quando alla Centrale Operativa è giunta la segnalazione di una persona caduta in acqua nel fiume Dora all’altezza del Campus Universitario. Sul posto, gli agenti intervenuti non hanno però riscontrato alcuna presenza.

Poco dopo, un secondo avvistamento: questa volta all’altezza del civico 80 di Lungo Dora Siena. I poliziotti, valutando che l’uomo potesse essere stato trascinato dalla corrente, hanno fatto una bonifica del tratto interessato finché, sul ponte Rossini, hanno notato un ragazzo con un giubbotto bianco addosso, completamente bagnato.

Il giovane, tremante per il freddo, dolorante e in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di alcol, è stato immediatamente soccorso ed è stato allertato il 118. Ha raccontato di aver scavalcato la staccionata che divide il marciapiede dal terreno scosceso e, dopo aver perso l’equilibrio, di essere rovinato in acqua, venendo poi trascinato dalla corrente. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde.