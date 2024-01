Incidente nel pomeriggio di oggi mercoledì 10 gennaio a Valdilana tra un carroattrezzi e un Suv.

Lo scontro è avvenuto lungo la sp200, e sul posto sono intervenuti il 118 per prestare le cure mediche del caso agli occupanti dei mezzi e i Vigili del Fuoco della sede di Ponzone per la messa in sicurezza dei mezzi e di una colonnina dell'energia elettrica urtata da uno dei veicoli coinvolti.

La polizia Locale si è occupata dei rilievi del caso per risalire alla dinamica dell'incidente.