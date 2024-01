Biella, il sindaco Corradino riceve il nuovo comandate dei carabinieri Marco Giacometti

Questo pomeriggio a Palazzo Oropa il sindaco Claudio Corradino ha ricevuto il nuovo comandante provinciale dei carabinieri.

“Voglio rivolgere il mio benvenuto al nuovo comandante, colonnello Marco Giacometti, che si è ufficialmente insediato in città. L’amministrazione comunale sarà, come sempre, al fianco delle forze dell’ordine per assicurare la massima collaborazione istituzionale con l’obiettivo di dimostrare concreta vicinanza ai cittadini”.

“Nel darle il benvenuto a Biella - ha proseguito il primo cittadino - mi auguro che il suo impegno, come quello di chi l’ha preceduto, sia massimo nel collaborare con il Comune e con Polizia di Stato e Guardia di Finanza sul fronte della sicurezza. Il nostro obiettivo, come Amministrazione, è quello di garantire il quieto vivere e un ordinato sviluppo della socialità”.

Questo momento di saluto ha rappresentato inoltre un’opportunità per un primo scambio di opinioni sulle esigenze della città e sull’impegno che ciascuno, nel rispetto ovviamente dei rispettivi ruoli, intende profondere per garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio.

Nei giorni scorsi il sindaco Corradino aveva espresso i ringraziamenti al precedente comandante, il colonnello Mauro Fogliani, per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi cinque anni.