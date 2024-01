Attacco hacker a Cossato, immagini pro Palestina sul pannello informativo

Attacco hacker a Cossato. Nel mirino il pannello informativo, situato all'incrocio tra via Mazzini e via Pajetta, all'ingresso della città, dove è comparso un messaggio a favore della Palestina libera e contro la guerra in atto.

Il fatto è stato segnalato ieri mattina da diversi cittadini. Sul caso è intervenuto il sindaco Enrico Moggio: “Si tratta di un sistema informatico autonomo e separato da quello che gestisce i canali istituzionali del Comune: ha, infatti, protezioni certificate che tutelano i dati della cittadinanza; quindi, gli abitanti di Cossato possono stare tranquilli. A quanto sappiamo sembra che siano stati colpiti altri sistemi di comunicazione. Attualmente il pannello è spento, in attesa del ripristino”.

Inoltre, verrà fatta denuncia, come confermato dallo stesso Moggio: “Una volta appreso l'accaduto, abbiamo subito spento il sistema; ora, ci rimettiamo alla Polizia Postale così che possano essere identificati gli autori”.