ASL, Primary Nursing: altri tre Ospedali in visita a Biella

Il modello assistenziale “Primary Nursing” introdotto dalla Direzione delle Professioni Sanitarie in vista dell’apertura del nuovo ospedale di Biella, continua ad essere oggetto di interesse e approfondimento da parte di aziende sanitarie pubbliche e anche di centri privati accreditati. Negli ultimi mesi del 2023 si sono susseguite tre nuove visite, la prima nell’autunno da parte dello staff del Valparma Hospital e nel dicembre scorso anche da parte di una delegazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e dell’Istituto Europeo Oncologico di Milano.

- Che cos’è il Primary Nursing

Il “Primary Nursing” è un modello assistenziale che si fonda sulla centralità di ciascun paziente preso in carico e seguito da un Infermiere di riferimento, responsabile della sua assistenza per tutta la durata della degenza. A introdurre il metodo, tra i primi in Italia, era stata la Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL di Biella, diretta dalla dottoressa Antonella Croso, negli anni immediatamente precedenti l’apertura del nuovo Presidio biellese, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Porre la persona al centro dell’assistenza significa dare all’aspetto relazionale la stessa importanza che da sempre ha l’aspetto clinico ed è quindi fondamentale che si crei un legame stretto tra assistito e infermiere, un rapporto di fiducia.

- Le tre visite all’Ospedale di Biella

Una delegazione è stata quella del Valparma Hospital, centro privato e accreditato in provincia di Parma, a cui sono seguite nella seconda metà di dicembre le visite di altri due ospedali. Nel mese di dicembre si è recata a Biella una rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria Pisana. L’AOU Pisana ha un nuovo ospedale in cantiere ed è interessata all’introduzione del modello assistenziale in previsione dell’apertura. La Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche dell’Azienda Pisana con alcuni colleghi si è soffermata in particolare sull’applicazione del Primary Nursing nell’area medica. Il 19 dicembre scorso la Dott.ssa Croso e lo staff della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL di Biella hanno ricevuto i colleghi dello IEO di Milano. All’incontro ha presenziato il Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’Istituto Europeo Oncologico di Milano, Giorgio Magon, insieme alla referente aziendale per il Primary Nursing, Stefania Grisanti, soffermandosi in particolare sull’area chirurgica che è stata oggetto di confronto. La recente visita è stata motivo di particolare soddisfazione, in quanto lo IEO in Lombardia rappresenta il principale centro di riferimento, in quanto pioniere nell’applicazione del Primary Nursing. La riunione è stata un’occasione di approfondimento e relazione importante proprio alla luce del percorso che il presidio milanese ha portato avanti in questi anni nell’ambito della gestione dei ricoveri programmati. D’altro canto il presidio biellese, che gestisce ricoverati anche in regime di urgenza, ha acquisito casistiche e metodologie che possono essere di interesse.

- La rete Interregionale che vede Biella come capofila

Verso la metà del 2023, con il convegno “Rete Interregionale Primary Nursing: dall’idea ai fatti” organizzato dall’ASL VCO, ha avuto luogo il primo atto di un percorso che coinvolge oltre venti Aziende Sanitarie che sono entrate a far parte della Rete Interregionale Primary Nursing Piemonte e Valle d’Aosta. La dottoressa Antonella Croso, Direttore Struttura Complessa Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL di Biella e Coordinatrice della Rete Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta ha così commentato: “L’esperienza dell’ASL di Biella è al servizio di tutte le diverse realtà interessate. Le recenti visite da parte di professionisti che appartengono a centri di alto livello costituiscono una testimonianza del lavoro svolto, che ora sta producendo risultati concreti ed è motivo di soddisfazione”.

Il Direttore Generale dell’ASL BI, Mario Sanò: “Mi complimento e ringrazio la Dott.ssa Croso e tutto lo Staff della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL di Biella per aver contribuito nel tempo a far sviluppare un modello che oggi costituisce di fatto un riferimento, tanto da richiamare a Biella professionisti di realtà di primo piano, regionali e nazionali. Il confronto e lo scambio di esperienze è senza dubbio un fattore decisivo nella crescita e nella motivazione dei nostri operatori e di tutta l’organizzazione”.