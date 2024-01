Callabiana, il sindaco Vercellotti scrive ai cittadini: “È l'ultimo anno del mio mandato”

“Questo bollettino parrocchiale ha un significato diverso dagli altri anni. Ha un sapore differente perché questo è l'ultimo anno del mio mandato da sindaco, il terzo ed ultimo mandato che mi avete fatto l'onore di affidarmi”. A scrivere, sui propri canali social, il sindaco di Callabiana Lorenzo Vercellotti.

“Sono ormai 15 anni che mi vedono nei panni del primo cittadino di questo bellissimo comune, Callabiana, 15 anni durante i quali ho potuto imparare molto, dal rapporto con le istituzioni, dal rapporto con i dipendenti che si sono avvicendati nel servizio comunale, ma soprattutto dal rapporto con ognuno di voi – aggiunge - Ricordo perfettamente il primo consiglio comunale in cui, vestita la fascia tricolore e mano sulla Costituzione, ho prestato il primo giuramento, quello è stato l'inizio di un'avventura che ci ha portato fino a qui. Un'avventura nel corso della quale sono stato affiancato da validi e capaci consiglieri comunali, alcuni ancora oggi mi affiancano sul finire di questo mandato, altri sono tornati alla vita 'profana' e purtroppo alcuni ci hanno lasciato; a tutti loro il mio più sentito ringraziamento e a tutti loro va la mia più profonda stima e riconoscenza”.

“Sono certo che nessuno se la prenderà se non li nomino uno ad uno, ma voglio nominare e ringraziare per tutti il mio vicesindaco Enrico Aldrigo – sottolinea - che, in questi anni, si è rivelata una persona capace nelle situazioni a lui più consone, non ha mai negato il suo aiuto anche nei momenti più difficili e si è sempre speso per tutti. Grazie”.

“Domani qualcun altro sarà chiamato a servire Callabiana nella veste di primo cittadino: mi permetto di regalargli una frase di una poesia dello scrittore Herman Hesse contenuta all'interno del suo romanzo 'Il gioco delle perle di vetro' – conclude - Una frase che credo riassuma in poche parole l'impegno che dobbiamo assumere per non deludere le aspettative di chi ci affida il suo voto: 'Quando la vita chiama, il cuore sia pronto a partire ed a ricominciare, per offrirsi sereno e valoroso ad altri, nuovi vincoli e legami. Ogni inizio contiene una magia che ci protegge e a vivere ci aiuta'. Un frase che impegnerà per primo il sottoscritto a non far mai mancare, qualora richiesto, un consiglio ed un aiuto”.