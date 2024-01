Biella, al via la rimozione delle postazioni delle biciclette

L'Amministrazione comunale sta provvedendo alla rimozione di tutte le installazioni in città delle postazioni delle biciclette.

"Un progetto che non è mai decollato - spiega l'assessore ai Trasporti Davide Zappalà -. Il servizio di bike sharing installato a Biella tra il 2007 e il 2008, grazie al quale i cittadini avrebbero potuto noleggiare delle biciclette in varie parti della città, si è rivelato inutilizzato, probabilmente perché visti i costi non eccessivi delle bici, i cittadini preferiscono l’acquisto diretto di un mezzo piuttosto che affittarne uno, magari non consono alle loro aspettative. Inoltre nel corso del tempo le biciclette hanno subito atti di vandalismo, oltre a numerosi furti, che hanno portato a ritrovarci con le colonnine di ricarica elettrica sempre vuote. Un’immagine di degrado e disordine che l’amministrazione voleva eliminare. Per questo motivo ne abbiamo deciso la rimozione”.