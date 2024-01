Ospedale, per i neonati dell’Ostetricia calde copertine lavorate a maglia FOTO

I bambini nati all’Ospedale di Biella durante le festività natalizie stanno ricevendo un dono speciale: morbidissime copertine di lana realizzate a mano dalle volontarie dell’Associazione Gomitolo Rosa.

Le volontarie dell’Associazione, che hanno iniziato a lavorare a questo progetto nel mese di ottobre, incontrandosi una volta a settimana a Biella presso Villa Boffo, per aggiornarsi sull’avanzamento e scambiarsi consigli sulla confezione dei manufatti, sono state tredici.

Nei giorni scorsi sono state consegnate alla S.C. Ostetricia e Ginecologia più di venti copertine, lavorate a maglia e decorate con pecorelle bianche e rosse. Proprio quest’ultime sono uno dei simboli dell’Associazione e rievocano il ciclo di creazione: la lana ricavata dalle pecore viene filata in gomitoli che, lavorati con pazienza e cura, divengono infine dei manufatti unici. Le volontarie hanno così commentato l’iniziativa: “Essendo tutte mamme siamo state molto contente di portare avanti questo progetto che è stato accolto positivamente da tutte.

In più, vedere sui giornali la foto del piccolo Luigi, il bimbo nato il giorno di Natale, con la nostra copertina, ci ha riempito il cuore di orgoglio e soddisfazione!” Il giorno della consegna in reparto le volontarie sono state accolte con riconoscenza dal personale sanitario, tra cui la Direttrice Bianca Masturzo e la coordinatrice Michela Meconcelli, che hanno ringraziato per questo gesto di attenzione nei confronti delle neomamme e dei loro bambini durante le festività natalizie. La Direzione Generale ringrazia l’Associazione Gomitolorosa per l’impegno e il costante supporto all’Ospedale di Biella e alle sue pazienti.