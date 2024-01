I giorni di Capodanno portano la neve in Piemonte, il 2024 si presenta con un biglietto da visita ideale per chi ama sciare

Era prevista, era attesa, quasi bramata. E finalmente è arrivata: sulle montagne della Valle di Susa le scorse ore hanno portato precipitazioni che hanno regalato nuova neve naturale su piste che ormai, tra vento e temperature ampiamente oltre la media, sembravano primaverili proprio nel bel mezzo dell'altissima stagione.

Per esempio a Sansicario, dove la nevicata ha restituito nuovo candore ai prati e alle piste pronte a ospitare nuove discese e praticanti. Ma non soltanto lì. Inoltre, potrebbe non essere finita qui. Anche nelle prossime ore, infatti, sono annunciate nuove precipitazioni che, in quota, potrebbero trasformarsi in nevicate, ulteriore regalo di un 2024 che - almeno per chi ama lo sci - si annuncia sotto i migliori auspici.