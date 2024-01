Questa mattina ho salutato il colonnello Mauro Fogliani, che nei prossimi giorni lascerà il comando provinciale dei carabinieri per una nuova esperienza lavorativa a Genova. In questi cinque anni il rapporto tra l'Arma e l'ente territoriale da me rappresentato è stato molto proficuo. Nel congratularmi con lui per il suo nuovo e importante incarico gli ho augurato buon lavoro e di proseguire negli ottimi risultati ottenuti nel Biellese.