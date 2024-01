Borriana, borse di studio per gli studenti del paese

Il Comune di Borriana ha pubblicato sul proprio sito un avviso in favore degli studenti residenti in paese per ottenere borse di studio riferite all’anno scolastico 2022/2023.

Al bando possono partecipare gli studenti che hanno frequentato con profitto la scuola primaria Pier Giorgio Frassati di Borriana, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado, il corso di laurea breve di 3 anni ed il corso di laurea di 5 anni.

“Siano lieti di presentare queste borse di studio per ragazzi residenti a Borriana, - dichiara il Sindaco Francesca Guerriero - al fine di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti capaci e meritevoli al fine di favorire la crescita culturale della nostra comunità”

“Con questo ultimo premio –aggiunge il primo cittadino - si intende riconoscere un valore aggiunto a chi frequenta la scuola primaria Pier Giorgio Frassati, che rappresenta un valore aggiunto per il nostro paese, offrendo una scuola di qualità che viene apprezzata da molti cittadini del territorio biellese, che, pur non essendo di Borriana, iscrivono i loro figli. Invito i genitori ed i ragazzi ad accedere al bando e, per qualsiasi info, contattate me o gli uffici”.

L’avviso è pubblicato al link https://www.comune.borriana.bi.it/notizie-e-avvisi/borse-di-studio .