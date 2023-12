Anziano resta al buio in casa per la rottura del salvavita, i Carabinieri lo assistono la sera di Natale (foto di repertorio)

Resta al buio in casa per la rottura del salvavita la sera di Natale ma viene soccorso dai Carabinieri di Candelo. È accaduto ieri, intorno alle 19, nel comune di Gaglianico.

Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno assistito l'anziano, un uomo di 76 anni, poi trasportato dal 118 all'ospedale per alcuni accertamenti. In seguito è stato contattato il tecnico preposto per la riparazione del guasto. Sicuramente una bella azione compiuta nella giornata del Santo Natale.