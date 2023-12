Accusa un malore nel giorno di Santo Stefano, uomo soccorso a Piedicavallo

Attimi di forte preoccupazione in alta Valle Cervo nel tardo pomeriggio di oggi, 26 dicembre. Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo (di cui non si conosce l'età) avrebbe accusato un malore in strada per cause da accertare.

L'allarme è scattato intorno alle 16 nel comune di Piedicavallo. Sul posto si è precipitato, oltre all'ambulanza e all'elisoccorso, anche il personale del Soccorso Alpino per la prima assistenza al malcapitato.

Proprio quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.