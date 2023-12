Tragedia nell'Imperiese: cade in mare e annega un pescatore dilettante torinese

Tragedia tra i pontili del bacino storico dello scalo di Porto Maurizio, alla Marina dove un pescatore dilettante di 75 anni, di Torino, è morto dopo essere caduto in acqua per motivi in corso di accertamento.

Il corpo, galleggiante a pelo d’acqua, è stato notato da una persona che ha subito dato l’allarme. È intervenuta la guardia costiera e il corpo è stato recuperato e portato a terra anche con l'ausilio del personale della Go Imperia, dove è in corso l'espletamento delle formalità di rito da parte dei carabinieri e del medico legale.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo che aveva la barca ormeggiata nel porto, pescatore dilettante, si stava preparando per uscire in mare per una battuta quando avrebbe perso l'equilibrio, cadendo in acqua. Un particolare avvalorerebbe questa ipotesi, l'impronta della mano sulla chiglia. Lo sfortunato pescatore è stato subito identificato grazie ai documenti nella giacca appoggiata sulla barca accanto alla sua.