Forte vento a Cavaglià, una pianta cade su un'auto in transito (foto di repertorio)

È rimasto illeso il 75enne di Zimone che, nella giornata di ieri, 22 dicembre, a Cavaglià, si è visto spuntare un albero all'improvviso in mezzo alla strada.

A causa, infatti, delle forti raffiche di vento, la pianta è caduta nel momento esatto in cui il pensionato stava procedendo con la sua auto sulla strada provinciale. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi nell'impatto ma solo danni al mezzo. Presenti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Nessun ferito neanche nel sinistro avvenuto nel pomeriggio a Valle Mosso, nel comune di Valdilana: coinvolte, in questo caso, due auto che si sono scontrate per cause ancora da stabilire.

Infine, un altro sinistro si è verificato a Valdengo, sul posto gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.