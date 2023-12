L'addio di Sordevolo a Silvio Mossetti, il ricordo dell'amico Riccardo Lunardon

“Sordevolo perde uno dei suoi cittadini più valenti e generosi. Un uomo capace di operare, sempre e comunque, per il bene della sua comunità”. Parola dell'amico Riccardo Lunardon (già primo cittadino del paese e oggi presidente della Fondazione Santuario di Graglia) che, in queste ore, ha ricordato Silvio Mossetti, mancato stamattina all'età di 80 anni. Lascia la moglie Benedetta, il figlio Paolo e i parenti tutti.

Persona stimata e apprezzata per le sue capacità umane e professionali, Mossetti ha svolto vita amministrativa per 50 anni prima come consigliere comunale, poi come assessore e vicesindaco di Sordevolo. “L'ho conosciuto una trentina d'anni fa e da allora il nostro rapporto di collaborazione si è trasformato in una profonda e durevole amicizia – confida Lunardon – Silvio era unico, sincero, leale, amava il suo paese sopra ogni cosa. È sempre stato in prima linea in ogni questione e, grazie alle sue qualità, sapeva mediare, smorzare i toni e trovare la giusta soluzione, adatta e condivisa da tutti. Inoltre, era il primo ad arrivare ad ogni manifestazione e l'ultimo ad andarsene".

"Da lui ho imparato molto, specialmente l'attaccamento ai valori che ogni paese esprime - prosegue Lunardon - Sapeva, infatti, vedere e prevedere ciò che Sordevolo sarebbe diventata oggi: un borgo aperto al turismo, al mondo grazie ai suoi eventi. Silvio ha lottato per tutto questo e ha fatto la storia di Sordevolo. Di animo generoso, ha sempre fatto del bene. Anche nelle ultime settimane della sua vita tanto da trovare il tempo per raccogliere fondi per l'Oratorio di San Francesco della frazione Rubiola, dove ha vissuto per tutta la sua vita. Se ne va un sordevolese unico, sarà difficile trovare un degno erede del suo nome ma spero che il suo esempio riviva dentro ognuno di noi e sia da insegnamento per tutti. Ciao Silvio”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Sordevolo. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10 di sabato 23 dicembre.