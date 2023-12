UNPLI Biella incontra il Presidente Cirio

Ieri sera al Ricetto di Candelo, le Pro Loco Biellesi hanno incontrato il Governatore della Regione Piemonte. Dott. Alberto Cirio.

Elfi, suoni di zampogne e la magnifica coreografia del Borgo di Babbo Natale hanno saputo creare un'atmosfera gioiosa.

L'incontro formativo riguardava un aggiornamento sulla normativa degli Enti del Terzo Settore a cui appartengono le associazioni Pro Loco.

Il 65% delle Pro Loco Biellesi ad oggi è iscritto al nuovo registro degli Enti del Terzo Settore (Runts) e sono pronte ad affrontare il nuovo anno con nuovi eventi e manifestazioni.

Le Pro Loco, spesso considerate in senso negativo “festaiole”, vivono il nostro territorio, ne conoscono le bellezze e l'ambiente , rivalutano la gastronomia tipica e vogliono mostrarlo con orgoglio anche a chi ancora non lo conosce. Possono fare da volano per l'economia locale, sull'esempio dei successi ottenuti, in termini anche di presenze, dalla Pro Loco di Candelo.

Il Bando della Regione Piemonte , illustrato dal Governatore, è un'opportunità a sostegno delle Pro Loco, che sono una realtà preziosa per il nostro territorio e una ricchezza per la comunità.