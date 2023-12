Cerimonia dello scambio degli auguri natalizi in Prefettura

Nella serata di ieri, 18 dicembre, presso i Saloni di Rappresentanza della Prefettura di Biella si è svolto il tradizionale scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie con il Prefetto di Biella, Silvana D’Agostino. Presenti nell'occasione Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi Mons. Roberto Farinella, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove, l’On. Roberto Pella, il Presidente della Regione Alberto Cirio con i suoi Assessori Chiorino e Caucino, il Presidente Maurizio Sella, il Presidente della Provincia, il Sindaco della Città di Biella e gli altri Sindaci dei Comuni della provincia, i Rappresentanti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, il Presidente del Tribunale di Biella ed il Procuratore della Repubblica, oltre ai rappresentanti di tutte le altre istituzioni pubbliche, del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della Protezione Civile, della Croce Rossa, del Corpo degli Alpini e del mondo del volontariato.

Il Prefetto D’Agostino, nel sottolineare il suo ruolo di garante della coesione sociale, istituzionale e territoriale, ha ribadito il carattere imprescindibile della leale collaborazione da parte degli appartenenti alla grande “famiglia” istituzionale per l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico e del bene comune. Necessità di collaborazione che naturalmente discende dal contesto di crescente complessità del policentrismo delle funzioni amministrative in cui si trovano ad operare le istituzioni e che diviene fondamentale per conseguire obiettivi ambiziosi per il territorio, anche alla luce degli importanti appuntamenti che lo attendono quali le prossime elezioni amministrative e regionali, oltre al Giro d’Italia e all’Adunata Nazionale degli Alpini. Il Prefetto ha altresì evidenziato come si sia sempre mantenuta viva l'attenzione al contesto sociale ed economico, ai temi della sicurezza, della legalità e dell’accoglienza.

Sono stati quindi ricordati alcuni dei principali tavoli di confronto e di mediazione tenutisi in Prefettura nel corso dell'anno, il lavoro sinergico posto in essere con le Forze di polizia, con tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, la collaborazione avviata con i Comuni in materia di PNRR e, più in generale, l’attività di consulenza giuridicoamministrativa nei confronti degli Enti locali.

Durante la cerimonia sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2023 ed i brevetti ai decorati della Stella al Merito del Lavoro.

I Saloni di Rappresentanza hanno ospitato anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero che hanno offerto, con la consueta professionalità, la propria assistenza ed accoglienza e i talentuosi allievi della "Scuola Suzuki presso CittadellarteFondazione Pistoletto" di Biella che, con i loro brani, hanno allietato la cerimonia. Il Prefetto, nel rivolgere a tutta la comunità biellese gli auguri più sinceri di un sereno Natale con l’auspicio di disegnare un nuovo anno ricco di amore, ha concluso con un invito a raccontare meglio il biellese “territorio ricco di talenti sul piano imprenditoriale, sociale e culturale, che merita di essere conosciuto di più, anche attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto pubblico”.