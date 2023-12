Biella, il Consiglio Comunale consegna una pergamena al Gruppo Piacenza

Il Consiglio Comunale di Biella di oggi, martedì 19 dicembre, ha consegnato al Gruppo Piacenza 1733 una pergamena per attestare il proprio riconoscimento al gruppo per avere contribuito allo sviluppo economico della città grazie all’acquisizione del Lanificio Cerruti dello scorso anno.

Ha ritirato la pergamena Carlo Piacenza, che ha raccontato l'operazione: “Abbiamo fatto questa acquisizione per mantenere al lavoro 200 persone che sanno fare il proprio mestiere. Dopo l’operazione ho visitato il lanificio ed ho trovato un ambiente rilassato tra i lavoratori che hanno vissuto anni di disorientamento. Sono appena tornato da Cina e Giappone dove ho constatato l’importanza del marchio Cerruti. Conoscevo Nino Cerruti per essere amico di famiglia: credo che sarebbe molto contento come lo siamo noi”.