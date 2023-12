Aeroclub Luigi Sella, la scuola di volo termina l’attività

Il Presidente di Aeroclub Luigi Sella Biella Massimo Zaniboni, il suo Direttivo e il Direttore della Scuola Volo Luigi Tirrito hanno indetto per oggi, martedì 19 dicembre, alle 15:30 presso la sede di Aeroclub Biella all'Aeroporto di Cerrione (Via Monte Mucrone 2), una conferenza stampa avente ad oggetto il futuro dell’Aeroclub, ed in particolare la cessazione dell’attività di scuola volo, con la definitiva dismissione entro il prossimo 31 dicembre dei locali occupati, e la cessazione dell’utilizzo degli spazi aeroportuali.