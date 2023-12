Il magico Natale a Vigliano Biellese è domenica 17 dicembre! Corsa dei babbi natale, mercatino, Villaggio di Babbo Natale, frittelle, cioccolata, polenta concia e vin brulé, FOTO

LA CORSA DEI BABBI NATALE…

La manifestazione sportiva, dopo le passate e partecipate edizioni, prevede come sempre una corsa e camminata ludico-motoria di 5 km a passo libero per le vie del paese, aperta a tutti, in cui i partecipanti sono vestiti (ma senza obbligo!) da “babbo Natale”.

L'iniziativa si colloca nell’ambito di "MoveUp Vigliano", progetto di promozione delle attività sportive fisico-motorie, realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte in correlazione al bando Misura B.1.1. "Sport per tutti".

L'appuntamento è fissato per domenica 17 dicembre, con il ritrovo in Piazza Martiri Partigiani: dalle ore 8.30 in avanti apriranno le iscrizioni per la corsa/camminata, che si svilupperà lungo un percorso cittadino di circa 5 km - quasi completamente asfaltato. Ai primi 200 iscritti alla corsa, verrà offerto il pacco gara.

L’invito ad essere parte della carica di Babbi Natale per correre, camminare, comunque passeggiando per Vigliano è rivolto a tutti, dagli sportivi “della domenica” fino ai più allenati, con quanti più bambini, passeggini, cagnolini e ospiti vari al seguito.

La partenza vera e propria è prevista dalle ore 10.00 da via Largo Stazione.

Al termine della corsa, con arrivo in Piazza Martiri, vi sarà un punto ristoro a disposizione di tutti i partecipanti, con distribuzione di cibi e bevande calde. La giornata si concluderà nel pomeriggio con la premiazione dei partecipanti.





IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Per le festività natalizie, Piazza Martiri partigiani si trasforma in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale: un tripudio di luci, di colori, di alberelli, decorazioni a tema e tante leccornie dolci e salate, per stare insieme e condividere la magia di questo periodo di feste.

Domenica 17 dicembre, il Villaggio si animerà, con un susseguirsi di iniziative e di attività diverse per ogni fascia d’età.





Il MERCATINO DI NATALE E ALTRE MILLE INIZIATIVE!

Sempre nella giornata di domenica 17 dicembre, la Piazza Martiri diventa il teatro per lo speciale mercatino di Natale, in cui si potranno trovare delle vere e proprie “chicche” per i regali più originali, fra cucito creativo, artigianato in legno, piccola gioielleria, bancherelle di vintage.

Le tante iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune e grazie all’organizzazione dell’Associazione Turistica Pro Loco, con la collaborazione del gruppo Alpini di Vigliano, degli oratori delle Parrocchie di San Giuseppe e di Santa Maria Assunta, delle Associazioni Stelle Luminose, Podistica Vigliano, in Viaggio con Gabri, ACAV – Commercianti e artigiani di Vigliano, con Gasthof e con l’azienda agricola il Rosignolo di Buronzo.





TANTE ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI…

A Natale ogni desiderio diventa realtà? Forse sì, consegnando la letterina a Babbo Natale, che aspetta tutti i bambini nella sua casetta, in Piazza Martiri, in questa domenica 17 dicembre! Ci saranno anche i ragazzi degli Oratori, attivi per intrattenere i più piccini, con tanti giochi e con il truccabimbi. I partecipanti potranno fare conoscenza anche con la renna Rudolph, giunta appositamente dalla Lapponia!

Sempre per i piccoli, sarà inoltre possibile sperimentare il “battesimo della sella” con i pony dell’azienda agricola Il Rosignolo di Buronzo.





LECCORNIE E TANTA TRADIZIONE…

Fin dal mattino, inoltre, il Gruppo Alpini sarà presente per rendere meno rigido il freddo di dicembre con il loro sempre apprezzato vin brulé.

Dalle 12.00 momento clou: la polenta concia preparata dalla Pro Loco, da asporto. Dalle 14.00 in poi, la piazza profumerà di frittelle: grazie alla collaborazione di Gasthof che le cucinerà, calde, morbide e dolci; frittelle che potranno accompagnarsi con la cioccolata calda che la Pro Loco renderà disponibile con altre bevande calde.

Ce n’è davvero per tutti i gusti e soprattutto ci sarà tanta voglia di stare insieme, di incontrarsi e di pensare insieme ad un Natale di pace e ad un nuovo anno pieno di speranza. Domenica 17 dicembre, a Vigliano, è già Natale: non potete mancare!