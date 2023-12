Pranzo sociale a Graglia, alpini in festa con gruppo gemellato e sindaco

Alpini di Graglia in festa per il tradizionale pranzo sociale, in programma ieri, 10 dicembre. Alla Santa Messa, officiata dal rettore del Santuario, don Eugenio Zampa, è seguita la relazione dell'anno appena trascorso, con i saluti, del capogruppo Guido Rocchi. Presenti, oltre al sindaco Elena Rocchi, anche la banda di Netro, tanti gruppi alpini della Valle Elvo, associazioni e il gruppo gemellato di Aramengo.