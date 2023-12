Biella, nuove aule scolastiche in arrivo: dal Comune via libera alla vendita alla Provincia dell'ex Atap

Dal Comune di Biella c'è il via libera alla vendita alla Provincia della palazzina Ex Atap di Viale Macallè, contenuto in una delibera di giunta. Un'operazione finalizzata a migliorare l’offerta formativa sul territorio.

In particolare, si tratta del piano superiore della palazzina di Viale Macallé 40, inserito nel piano alienazioni del comune di Biella anno 2023, che sarà utilizzato dalla Provincia per ospitare nuove aule.

Nel dettaglio, come si legge nella delibera, l'immobile sarà alienato al valore di Euro 140.000,00 oltre IVA di legge, così come determinato nel Piano Alienazioni e Valorizzazioni 2023 e le spese tecniche, fiscali, contrattuali, ivi comprese quelle riferite all’incarico notarile per il rogito dell’atto di compravendita, saranno interamente poste in carico all’Ente acquirente, la Provincia di Biella.

Non si è proceduto con l’espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione in oggetto in quanto si tratta di trasferimento di immobile di proprietà comunale ad altro soggetto di natura pubblicistica che lo utilizzerà per finalità prettamente istituzionali.