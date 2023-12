IBSA Next Gen Cup approda a Biella, Lega Basket: “Nel Biellese passione per il basket e ottimi impianti”, FOTO

IBSA Next Gen Cup approda a Biella, Lega Basket: “Nel Biellese passione per il basket e ottimi impianti”.

È stata presentata a Biella la seconda tappa di IBSA Next Gen Cup, dove 8 fra le migliori squadre del basket giovanile si sfideranno in 2 gironi, dal 26 al 29 dicembre: “Siamo particolarmente felici di accogliere la Lega Basket a Biella, una città dove la pallacanestro è di casa. Nonostante il periodo difficile intendiamo ritornare all’antico splendore e ricoprire nuovamente, sul panorama nazionale, una posizione di massimo rilievo. La passione diffusa per la pallacanestro ha permesso di portare un evento di spicco e continueremo ad impegnarci per risollevare la situazione”.

Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket, illustra la scelta del Biellese: “Abbiamo scelto di venire a Biella per la passione per questo sport: ha fatto molto per la pallacanestro italiana ed è giusto omaggiare ciò che è stato fatto in passato, con la speranza che possa ritornare a splendere anche in futuro. Questa competizione rappresenta un’occasione speciale in quanto i migliori talenti, che solitamente si scontrano all’interno del territorio regionale, possono incontrarsi e confrontarsi fra loro. I ragazzi che scenderanno in campo sono coloro che in futuro potremo osservare alle partite più importanti d’Italia”.

Durante la conferenza stampa, di mercoledì 6 dicembre, nella Sala Consiliare del Comune, è intervenuto anche Alberto Savio, storico imprenditore che negli anni ’90 ha guidato la rinascita della pallacanestro biellese: “I giovani che verranno a Biella troveranno una grande passione per il basket, al di là del fatto che vi sia o meno una squadra nei campionati di vertice. Sono molto felice di questa manifestazione e spero che accenda ulteriormente un fuoco che non si è mai spento”.

Giacomo Moscarola, Vicesindaco e assessore allo Sport, sottolinea la grande partecipazione agli eventi sportivi presentati negli ultimi tempi: “Quando a Biella si presenta qualcosa di interessante, la gente risponde sempre con grande partecipazione: le amministrazioni devono farsi trovare pronte ad ospitare sempre di più questi grandi eventi, che peraltro portano un’enorme ricaduta sul territorio. L’impianto del Biella Forum avrà anche un innovativo parquet che verrà inaugurato con la IBSA Next Gen Cup e per questo ringraziamo molto la LBA e il Presidente Gandini, che hanno creduto nella nostra città e nei nostri impianti. Ricordo alla cittadinanza e a tutti gli interessati che l’ingresso sarà gratuito, perciò vi esorto a partecipare e tornare a tifare sul territorio”.