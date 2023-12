Biella, auto fa manovra e urta un mezzo in sosta: sul posto la Polizia Locale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Non sono rimasti feriti i due conducenti, rimasti coinvolti in un sinistro al Villaggio Lamarmora di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, uno dei due avrebbe urtato un'auto in sosta mentre era impegnato in manovra.

Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, 4 dicembre. I rilievi sono stati affidati agli agenti di Polizia Locale, presenti sul posto.