Zimone in festa per il pranzo dedicato agli over 65, sindaco e consiglieri si improvvisano “camerieri” FOTO

Comunità di Zimone in festa ieri per il pranzo dedicato agli over 65, interamente finanziato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco. Per l’occasione, il sindaco Piergiorgio Givonetti e i consiglieri si sono improvvisati camerieri e hanno servito diversi piatti ai commensali. 64 i partecipanti, tra cui anche il nuovo parroco don Lodovico De Bernardi, che ha celebrato la messa domenicale delle 11 in onore dei partecipanti.

“Ottimi ed abbondanti i piatti cucinati dai cuochi della Pro Loco a cui va un grande ringraziamento per l’ottima organizzazione, supportata dalle sempre valide consigliere comunali e dai volontari che come al solito si prodigano per la riuscita di tutte le manifestazioni che organizza il Comune” ha commentato il primo cittadino di Zimone.