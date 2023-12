Biella Jazz Club, nuovo appuntamento in vista: sale sul palco il Marco Fior Trio

Prosegue la programmazione del Biella Jazz Club, martedì 5 dicembre sale sul palco di Palazzo Ferrero il Marco Fior Trio, Marco Fior alla tromba, Danilo Gallo al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria con il progetto “Ellis in Wonderland”.

Don Ellis, compositore e trombettista jazz californiano è da considerarsi un genio innovatore e visionario. Un autentico sperimentatore, che ha incorporato nella sua musica elementi derivanti dal rock, dalla musica elettronica e dalle culture extraeuropee. Il Trio esplora il meraviglioso mondo “ellisiano” nello spirito dell’avventura e, come accade nel capolavoro letterario di Lewis Carrol, lo stupore, la scoperta e la meraviglia diventano fattori imprescindibili della musica, che riferisce e al tempo stesso “ferisce”, dove l’atto e l’estemporaneità costituiscono i cardini di un continuo flusso in divenire. Per martedì 12 è atteso il quintetto “La Rive Gauche”.