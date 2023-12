Il Brich di Zumaglia torna a far parlare di sé. Poco fa gli Amici del Brich – Bene Comune hanno annunciato che, a giorni, avrà luogo un confronto sul tema. La riunione è fissata per martedì 5 dicembre, alle 20.45, nella palestra di Zumaglia. Per info: amicidelbrich@gmail.com