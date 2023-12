Non lo vedono da un paio di giorni, scatta l'allarme: 72enne trovato senza vita in casa (foto di repertorio)

Aveva 72 anni l'uomo trovato senza vita all'interno della sua abitazione. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, 2 dicembre, a Cossato: stando alle ricostruzioni del caso, la vittima non avrebbe più dato notizie di sé da un paio di giorni e gli amici e i parenti si sarebbero preoccupati della sua sorte.

Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri e al personale del 118, ma una volta raggiunto il domicilio la macabra scoperta. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. Presente anche il magistrato di turno. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.