All’Ospedale di Biella il convegno 3Bi: “Curiamo il pianeta, salviamo la nostra salute".

Sabato 2 dicembre la Sala Convegni dell’Ospedale di Biella ospiterà la XI edizione del Convegno scientifico organizzato dalla Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, in collaborazione con la S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASL BI. Il titolo dell’evento di quest’anno è “Curiamo il pianeta, salviamo la nostra salute”.

Il convegno porta con sé alcuni obiettivi cardine, quali l’approfondimento delle conoscenze sui cambiamenti climatici e la riflessione sulle loro conseguenze sulla “Salute globale”. Si cercherà altresì di conoscere le risposte della medicina dei disastri di fronte agli eventi meteo estremi, oltre a vagliare le strategie più appropriate per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici, per la cura delle persone anziane con patologie croniche degenerative.

“Ogni anno la nostra Fondazione organizza a Biella un Convegno dedicato a tematiche di cultura generale collegate alla salute delle persone, rivolto a operatori sanitari, ma anche a un pubblico di cittadini interessati - commenta il Dottor Carlo Peruselli, Presidente della Fondazione 3Bi - Abbiamo trattato in questi anni argomenti di natura clinica e organizzativa, con una costante attenzione anche ad aspetti etici e relazionali dell’assistenza. Tutti i nostri eventi sono accreditati ECM dal Provider ASL BI, Certificato dalla Regione Piemonte, attraverso cui vengono rilasciati crediti formativi a tutti i professionisti della sanità partecipanti.

Quest’anno ci proponiamo di riflettere e di discutere sull’impatto dei cambiamenti climatici sulla ‘salute globale’, sul sistema agroalimentare e anche sulle conseguenze che questi cambiamenti stanno provocando sull’economia del nostro territorio”.

I Responsabili scientifici del convegno sono il Dottor Carlo Peruselli e il Professor Mario Raviglione, Professore Ordinario di Salute Globale dell’Università di Milano. La giornata vedrà ospiti numerosi esperti del mondo scientifico e accademico nazionale, ma anche della realtà biellese, fra i quali Edoardo Pampuro di Lauretana, Carlo Zaccaria dell’omonima azienda agricola, Paolo Detoma, biologo e presidente Associazione Biellese Apicoltori, ed Ercole Botto Poala, Amministratore Delegato Reda e Presidente Confindustria Moda.