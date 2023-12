12 milioni di euro per Palazzo Cisterna, Chiorino: “Non verrà venduto, ma restituito ai biellesi”.

“Palazzo Cisterna non verrà venduto - ha annunciato l’assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino - Il bene storico e architettonico verrà restituito ai cittadini biellesi e diventerà un centro di politiche attive dedicato ai giovani e non solo: sarà sede di Its, laboratori, ospiterà una caffetteria sotto forma d'impresa formativa, vedrà la realizzazione di un'aula studio e di molte altre attività destinate all'incrocio fra domanda e offerta di lavoro. L’obiettivo è la piena valorizzazione delle opportunità che il nostro territorio può offrire; che il Palazzo diventi luogo per la crescita di nuovi talenti, per sviluppare competenze e creare competitività”.

300mila euro, come già annunciato dal consigliere Michele Mosca, sono i fondi già stanziati per le attività: “Ritengo sia giusto dare la notizia completa: per l’intero progetto sono stati stanziati 12 milioni di euro, per permettere alla cittadinanza di godere del Palazzo storico nel cuore di Biella. I 300mila euro sono interamente destinati al pagamento del progetto che si realizzerà con i 12 milioni”.

L’assessore intende fornire un riferimento per le istituzioni territoriali e data all’ampiezza della struttura ne sottolinea le potenzialità: “Un polo per gli eventi istituzionali, una sede di orientamento e di molte altre iniziative. Il Biellese è ricco di possibilità e bellezze che vanno valorizzate: occorre credere in Biella e nel suo sviluppo” Conclude l’assessore.