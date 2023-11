Maltempo in arrivo in Piemonte, nevicate anche a bassa quota (foto di repertorio)

"Nel corso del pomeriggio odierno un minimo depressionario scende gradualmente di latitudine portandosi verso il Golfo di Biscaglia a fine giornata. L’avvicinamento di questa perturbazione causerà un graduale peggioramento del tempo sulla nostra regione a partire da stasera, quando si verificheranno deboli nevicate sulle Alpi e nelle vallate adiacenti in progressiva intensificazione ed estensione al settore appenninico, che manterranno carattere di persistenza fino a giovedì sera".

Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web. E aggiunge: "Da stanotte, e fino alla prima parte della giornata di domani, precipitazioni deboli interesseranno anche le zone pianeggianti, con fenomeni più sporadici tra Langhe, Roero e Astigiano, e saranno in generale attenuazione dal primo pomeriggio. In pianura, perlopiù imbancata o con accumuli di pochi centimetri, la quota neve risalirà rapidamente nel corso della mattinata fino a oltre 2000 m a sud del Po e sui 1000 m altrove, grazie a flussi umidi meridionali che inizieranno a scaldare gli strati intermedi dell’atmosfera partendo dal Piemonte meridionale. Proprio a causa di queste correnti calde e umide sul basso Piemonte, potrebbero verificarsi locali fenomeni di pioggia congelante sulle zone al confine con la Liguria fino alla tarda mattinata di domani".

Arpa Piemonte aggiunge che da domani sera "il transito della saccatura atlantica sulla Francia inizierà a ridurre l’apporto dei flussi meridionali, ma il contesto rimarrà ancora perturbato venerdì, con nevicate deboli sui rilievi alpini fino a media valle e piogge sparse e intermittenti in pianura. Il successivo spostamento della depressione verso l’Europa orientale favorirà un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche da sabato, con cieli via via più soleggiati e l’innesco di condizioni di foehn nelle vallate alpine nel pomeriggio