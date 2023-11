L’assessore Greggio presenta a Milano la nuova guida “Biella Città Creativa”

L'assessore al Turismo e UNESCO Barbara Greggio ha partecipato a Milano all’evento organizzato dal Corriere della Sera "Dove Winter". Alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e di altri prestigiosi relatori, tra cui gli assessori al turismo rispettivamente di Lombardia e Valle d'Aosta, Barbara Mazzali e Giulio Grosjacques; del neuro scienziato Andrea Bariselli e del market manager Italia Zurigo Turismo Anita Berardi, l'amministratrice biellese ha spiegato come: “Nel 2019 sia stato riconosciuto dall’UNESCO il nostro saper fare, che ci ha permesso di rientrare tra le Città Creative grazie ai nostri tessuti d'eccellenza e alla ricerca della qualità nei materiali tessili”.

Durante l’intervista realizzata dalla direttrice di “Dove” Simona Tedesco – che ha dato in anteprima l’annuncio dell’uscita della Guida “Biella Città Creativa” che sarà in edicola venerdì 15 dicembre allegata a Dove Speciale Italia -, l’assessore Greggio ha anche evidenziato: “le fibre nobili, provenienti da tutto il mondo (Sud America, Australia, Mongolia) vengono lavorate e trattate da secoli nel Biellese, con una tradizione a lungo tramandata. Poi disponiamo di un'altra risorsa fondamentale: l'acqua. Abbiamo anche dei paesaggi meravigliosi, come il parco naturale della Burcina. L'esperienza che offre il nostro territorio è molto variegata e puntiamo su un turismo sempre più ecosostenibile”.