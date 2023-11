Dal Nord Ovest - Un morto e una ferita gravissima nello scontro sulla Tangenziale

Si aggrava il bilancio del drammatico incidente che, nella mattina di mercoledì, ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante sulla Tangenziale, all'altezza della zona Carrefour.

Ad avere la peggio gli occupanti della vettura, un'utilitaria: un uomo è morto sul colpo mentre una donna di 76 anni è sta portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, dove è stata ricoverata in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere le vittime dell'incidente sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale. Nella zona la viabilità è fortemente rallentata per consentire rilievi e messa in sicurezza. Sono consigliabili percorsi alternativi.