Addio Massimo Castellani, NuovaMente si stringe alla famiglia: il ricordo di Alberto Serena

“Stanotte è morto, dopo una lunga sofferenza, Massimo Castellani, membro del Direttivo di NuovaMente. Un ringraziamento a tutte quelle persone che sono state vicini a lui, a sua moglie Concetta e alle sue due bimbe piccole in questo lungo calvario. I funerali avranno luogo a Callabiana giovedì 23 novembre alle 15 nella chiesa di Callabiana. Niente fiori, ma chi lo desidera potrà fare un'opera di bene alla famiglia”. A scriverlo, in una nota, il Direttivo di NuovaMente.

Questo il ricordo del presidente Alberto Serena: “Caro Massimo era il 2011 quando sei entrato nella nostra associazione NuovaMente e qualche anno dopo ti avevo chiesto e tu hai accettato subito di entrare nel Direttivo, perché avevo visto in te una persona speciale, umile e silenziosa ma con tanta voglia di fare. Con il tuo costante impegno hai svolto tante mansioni, ma quella più importante erano le videoregistrazioni delle nostre conferenze. Sono state centinaia quelle che hai fatto e che sono state offerte agli associati e ai relatori in occasione dei nostri 20 anni di attività Ancora nel mese di settembre hai filmato le tue ultime conferenze. Eri sempre disponibile con tutti e facevi sempre tutto con modestia e amore e mi colpiva la tua sete di ricerca, la tua voglia di sapere. Ora che sei in cielo sono sicuro che da lassù ti starai già preparando a filmare tutti i tuoi amici che domani pomeriggio saranno accanto a tua moglie Concetta e alle tue due bimbe”.