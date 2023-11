Biella, ancora controlli nella notte: saltano due patenti, un mezzo sequestrato

Altre due patenti di guida saltano nella notte appena trascorsa, a seguito di alcuni controlli di Polizia effettuati nell'ambito della consueta attività sul territorio.

I fatti sono avvenuti in pieno centro, a Biella: a finire nei guai due biellesi di circa 30 anni, fermati al volante e sottoposti agli accertamenti di rito. In entrambi i casi, sono stati riscontrati valori superiori al limite stabilito.

Non solo: uno di loro avrebbe superato abbondantemente il consentito tanto che il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Tutti e due sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.