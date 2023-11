Nuovo T-Roc Sport Limited Edition, sportività e funzionalità al volante, una personalità forte con un design ancora più definito.

In occasione del porte aperte previsto presso lo show room Selecar Volkswagen di Gaglianico, sabato 18 e domenica 19 novembre, arriva T- Roc Sport: una nuova versione in edizione limitata.

L’auto protagonista dell’open week-end si rivolge agli automobilisti che apprezzano il design dinamico e sportivo. Questa versione, infatti, annovera nella dotazione cerchi Grange Hill da 18’’ di colore nero che regalano un aspetto aggressivo dinamico, esterni impreziositi dai cristalli posteriori oscurati al 65%, interni arricchiti dal tocco digitale del climatizzatore automatico bizona “Climatronic” con comandi touch.

Caratteristiche che la distinguono, e che soddisfano le esigenze di chi cerca una macchina con uno stile più audace e una dotazione più ricca.

Nuovo T-Roc Sport è disponibile in edizione limitata presso salone di Gaglianico in via Cavour 50, dove potrai approfondire con i consulenti le sue qualità, ammirare il suo nuovo look e prenotare un test drive per provare con mano la sua sportività.

Selecar opera sul territorio da oltre 40 anni, rappresenta brand di grande rilievo come Volkswagen e Audi oltre ad avere un ampio parco auto di vetture usate multibrand.

Questo mese T-Roc Sport Limited Edition potrà essere tuo a 169,00 euro al mese: con la formula Progetto Valore.

Scopri Progetto Valore: il finanziamento personalizzato che ti consente di guidare una Volkswagen sempre nuova. Scegli il modello perfetto per te, la durata del finanziamento, l’anticipo e il chilometraggio annuo in base al reale utilizzo della vettura: otterrai una rata personalizzata. L’estensione di garanzia in omaggio e, se lo desideri, la manutenzione ordinaria o una copertura assicurativa. Al termine della scadenza programmata potrai decidere se tenere l’auto pagando il Valore Futuro Garantito residuo, restituirla o sostituirla con una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare dei vantaggi di "Progetto Valore.

Selecar si trova in via Cavour, 50 13894 Gaglianico

telefono 015.2544041

info al sito www.selecar.it